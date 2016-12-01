شوفو شحال ديال القرقوبي والحشيش لقاو في الرباط ﻿

تمكنت عناصر منطقة أمن التقدم السويسي بالرباط، مساء أمس السبت، من توقيف مشتبه فيه في ترويج المخدرات، يبلغ من العمر 31 سنة، وبحوزته 1073 قرص طبي مخدر وكمية من مخدر الشيرا.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر منطقة أمن التقدم السويسي بالرباط، مساء أمس السبت، من توقيف مشتبه فيه في ترويج المخدرات، يبلغ من العمر 31 سنة، وبحوزته 1073 قرص طبي مخدر وكمية من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من توقيف المشتبه فيه بمنطقة اليوسفية متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الشيرا المعدة للترويج، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بمنزله من حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة من نوع "ريفوتريل".

وحسب المصدر ذاته، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت أنظار الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وذكر المصدر ذاته بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.