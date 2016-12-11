بالصور.. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جمعية تنسيقية عائلات ضحايا أكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان ﻿

نظمت جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم إزيك قبل قليل، وقفة أمام البرلمان بالرباط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

"شوف تيفي"



نظمت جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم إزيك قبل قليل، وقفة أمام البرلمان بالرباط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وحسب موفد "شوف تيفي" إلى العاصمة الرباط، فإن المشاركين في هذه الوقفة، رفعوا مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها بالعدالة والإنصاف للشهداء الإحدى عشر الذين سقطوا في أحداث أكديم ازيك الدامية.



وأوضح الموفد كذلك بأن مدينة الرباط، تعرف وقفة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شاركت فيها 22 جمعية حقوقية، عبرت عن رفضها لبعض القوانين التشريعية التي تم المصادقة عليها في سنة 2016.