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صورة سلفي جديدة للملك محمد السادس بنيجيريا تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 13:21 صورة سلفي جديدة للملك محمد السادس بنيجيريا تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة سلفي جديدة للملك محمد السادس بنيجيريا تشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة سيلفي، جمعت الملك محمد السادس بأحد المواطنين النيجيريين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة سيلفي، جمعت الملك محمد السادس بأحد المواطنين النيجيريين.

وفور تداول هذه الصورة الرائعة، تفاعل المغاربة بشكل كبير، حيث عبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالملك محمد السادس الذي استطاع بحنكته ربط علاقات كبيرة مع الدول الإفريقية ومع شعوب القارة السمراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل أمس السبت بأرض الوطن، قادما من نيجيريا، ومن المنتظر أن يترأس اليوم ذكرى المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

الملك محمد السادس

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