عائلات ضحايا إكديم إيزيك ينصبون أنفسهم طرفا مدنيا أمام محكمة الإستئناف بعد اغتيال أبنائهم ﻿

أكد رئيس جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك السيد محمد أطرطور أن أهالي وأصدقاء الضحايا قرروا تأسيس هذه الجمعية لتنصيب أنفسهم كطرف مطالب بالحق المدني بعد قرار محكمة النقض إحالة ملف

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أكد رئيس جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك السيد محمد أطرطور أن أهالي وأصدقاء الضحايا قرروا تأسيس هذه الجمعية لتنصيب أنفسهم كطرف مطالب بالحق المدني بعد قرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائهم على محكمة الاستئناف.

وأوضح السيد أطرطور في تصريح للقناة الأولى بثته ضمن نشرتها المسائية، أن هذا القرار يأتي بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية.

وأبرز ذات المصدر، أنه أثناء المحاكمة العسكرية لم يتم تنصيب الأهالي كطرف مدني نظرا للقوانين التي تنظم المحكمة العسكرية، ونظرا لكون الوكيل العام هو الذي يرافع، "وهو ما جعل صوت أهالي الضحايا لم يسمع والمعاناة الحقيقية لم تعرف بالرغم من أن العدالة تحققت وجاء الحكم منصفا". وشدد على أن الانصاف يعني راحة الأهالي والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل القضية الوطنية، مؤكدا أن الإنصاف هو إقفال هذا الملف نهائيا وإقامة نصب تذكاري بالمكان الذي أزهقت فيه أرواح أبنائهم لكي لا تنسى تضحياتهم.

وكشفت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن إعلان عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك أمس الجمعة عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا، حيث ذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، "إيمانا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون".