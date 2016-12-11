خطير.. مواطنين حاصروا عصابة ''الخنشة'' في كازا وها شنو دارو ليهم+صور ﻿

تمكن مجموعة من المواطنين، في الساعات الاولى من اليوم الأحد، من إيقاف عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بـ ''البرانس'' بالبيضاء، متلبسين بتنفيذ عملية السرقة.

"شوف تيفي"

تمكن مجموعة من المواطنين، في الساعات الاولى من اليوم الأحد، من إيقاف عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بـ "البرانس" بالبيضاء، متلبسين بتنفيذ عملية السرقة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المواطنين، تمكنوا من إيقاف أفراد هذه العصابة بعض ضبطهم متلبسين بسرقة باعة متجولين بطريقة احترافية باستخدام "خنشة".

وأضاف المصدر ذاته بأن فرقة الصقور، حلت بمكان محاصرة اللصوص، وقامت باعتقالهم قبل إحالتهم على الشرطة القضائية التي وضعتهم تحت تدابير الحراسة النظرية.



