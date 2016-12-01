 جد مؤثر.. أسرار أغنية ''توحشناك'' للبشير عبدو التي أهداها لْولدو سعد المجرد بمناسبة عيد المولد النبوي +فيديو ﻿
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جد مؤثر.. أسرار أغنية ''توحشناك'' للبشير عبدو التي أهداها لْولدو سعد المجرد بمناسبة عيد المولد النبوي +فيديو

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 12:29 جد مؤثر.. أسرار أغنية توحشناك للبشير عبدو التي أهداها لْولدو سعد المجرد بمناسبة عيد المولد النبوي +فيديو | ثقافة و فنون
جد مؤثر.. أسرار أغنية ''توحشناك'' للبشير عبدو التي أهداها لْولدو سعد المجرد بمناسبة عيد المولد النبوي +فيديو
بمناسبة عيد المولد النبوي، قرر الفنان البشير عبدو إطلاق أغنيته المؤثرة ''توحشناك''، والتي قام بإهدائها لنجله ''سعد المجرد'' المعتقل في فرنسا على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

"شوف تيفي"

بمناسبة عيد المولد النبوي، قرر الفنان البشير عبدو إطلاق أغنيته المؤثرة "توحشناك"، والتي قام بإهدائها لنجله "سعد المجرد" المعتقل في فرنسا على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وتعامل البشير في هذه الأغنية مع رضوان الديري في التلحين، بينما كتب كلمات الأغنية زكرياء الحداني، وقام بتوزيعها رشيد محمد علي، في حين تكفل فيصل حلمي بالتصميم.
وتجدر الإشارة إلى أن البشير عبدو، بتواجد في فرنسا إلى جانب زوجته نزهة الركراكي، منذ اعتقال ابنهما سعد المجرد شهر أكتوبر الماضي.وقد لقي المقطع القصير المسرب من الأغنية تفاعلا كبيرا من طرف الفايسبوكيين أولا لقوة الكلمات وثانيا لظرفية الحدث الذي يمر منه واحد من أشهر الفنانين على الصعيد العربي..

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب فرنسا البشير عبدو التعنيف الجسدي نزهة الركراكي

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