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تباين في الآراء بعد منح قناة الجزيرة شخصية الأسبوع لرئيس الحكومة بن كيران متفوقا على زيدان وأوباما

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 12:13 تباين في الآراء بعد منح قناة الجزيرة شخصية الأسبوع لرئيس الحكومة بن كيران متفوقا على زيدان وأوباما | بوليتيك
تباين في الآراء بعد منح قناة الجزيرة شخصية الأسبوع لرئيس الحكومة بن كيران متفوقا على زيدان وأوباما
إنقسم الفايسبوكيون حول نتيجة إستطلاع للرأي الذي أجرته قناة الجزيرة حول شخصية الأسبوع الأول من شهر دجنبر، والتي منحت لرئيس الحكومة بن كيران المرتبة الأولى، حيث يرى بعضهم الإستطلاع موجه فيما فئة

شوف تيفي

إنقسم الفايسبوكيون حول نتيجة إستطلاع للرأي الذي أجرته قناة الجزيرة حول شخصية الأسبوع الأول من شهر دجنبر، والتي منحت لرئيس الحكومة بن كيران المرتبة الأولى، حيث يرى بعضهم الإستطلاع موجه فيما فئة ثانية إستندت على تصريحاته حول الملف السوري التي حركت مشاعر فئات واسعة من المواطنين العرب والمسلمين.
وتساءل الفايسبوكيون حول مصداقية وتوقيت الإستطلاع، حيث إتهم بعضهم القناة بإستغلال تصريحه حول روسيا، كونهم يرون أن رئيس الحكومة المغربية إستطاع أن يكشف ماهو محبوس في صدر الكثير من المواطنين العرب والمسلمين وموقفهم من التدخل الروسي في سوريا، مقدما القضية السورية عن عدد من الملفات الكبرى التي تهم المغرب.

أما في الجهة المقابلة، فترى فئة ثانية من الفايسبوكيين، أن إستطلاع الرأي الذي أعدته القناة فهو موجه من الأصل وغير محايد، حيث يرى الكثير أن بن كيران لم يقم بأي خطوة تحسب له في مساره السياسي سواءا داخل المغرب أوخارجه، كي يتقدم على زين الدين زيدان أو باراك أوباما.

هذا، ومنح جمهور الجزيرة رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران لقب شخصية الأسبوع الأول من شهر دجنبر في إستطلاع للرأي من تنظيم القناة القطرية، حيث حصد بنكيران أكثر من نصف الأصوات المعبر عنها في الإستطلاع، حيث نال 54% من الأصوات حسب موقع قناة الجزيرة، قيما حل منافسه نجم كرة القدم ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في الجولة الثانية بالإستطلاع مسجلا 20% والذي دام أسبوعا كاملا وتزامن مع تصريحاته ضد روسيا حول الملف السوري ووفاة والدته "شامة الخزرجي".

أما الأسير والقيادي في حركة فتح "مروان البرغوثي" فجاء في المركز الثالث وحصل على 17% من الأصوات، في حين حل الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيراً وصوّت له فقط 9% من جمهور الجزيرة.

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