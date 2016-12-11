بالصورة..شاهد سعد المجرد في صورة نادرة له يوم ختانه..والفايسبوكيون يتفاعلون معها بشكل لافت ﻿

تداول صباح هذا اليوم الأحد مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي سعد المجرد تؤرخ ليوم ختانه حيث كان يبلغ من العمر آنذاك حوالي أربع سنوات وتفاعل معجبيه من رواد الفيسبوك

شوف تيفي: ماريا جعدود



تداول صباح هذا اليوم الأحد مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي سعد المجرد تؤرخ ليوم ختانه حيث كان يبلغ من العمر آنذاك حوالي أربع سنوات وتفاعل معجبيه من رواد الفيسبوك مع الصورة بشكل مؤثر حيث عبروا عن إعجابهم الكبير بها راجين الله في هذه الأيام المباركة أن يفرج عنه و العودة سريعا إلى حضن والديه الفنانين لبشير عبدو والفنانة نزهة الركراكي وكذلك إلى وطنه المغرب..حيث تناسلت الدعوات بشكل لافت .

جدير بالذكر أن سعد المجرد لا يزال يقبع في سجن فلوري بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.