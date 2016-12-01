عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص الملقب بـ ''ولد مريشة'' سفاح خريبكة الذي ذبح والده وزوجة شقيقه..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي ارتكب جريمة مروعة هزت منطقة أبي الجعد ضواحي خريبكة، أمس السبت، في حقه والده وزوجة شقيقه، والملقب بـ ''ولد مريشة'' هو من ذوي السوابق العدلية، حيث غادر السجن أخيرا، بعدما

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشخص الذي ارتكب جريمة مروعة هزت منطقة أبي الجعد ضواحي خريبكة، أمس السبت، في حقه والده وزوجة شقيقه، والملقب بـ "ولد مريشة" هو من ذوي السوابق العدلية، حيث غادر السجن أخيرا، بعدما سجن لسنوات بتهمة قتل زوجته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني المعروف بإدمانه على المخدرات بشتى أنواعها، وبعد مغادرته السجن، دخل في نزاعات مع والده المسن البالغ 80 سنة، وإخوته بسبب الإرث الذي تركته والدته المتوفية.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني، دخل أمس السبت في حالة هستيرية، ليقوم في مشهد مروع بذبح والده المسن وزوجة شقيقه بواسطة سكين من الحجم الكبير، قبل أن يفر من مكان الجريمة.

وأوضح ذات المصدر بأن الجاني، سلم نفسه إلى المصالح الأمنية، حيث اعترف بالمنسوب إليه،ومن المنتظر أن يتم صباح غد الاثنين عرضه على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة.