بن كيران يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة من جديد ﻿

كشفت مصادر مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف سيقود جولة أخرى من المفاوضات مباشرة بعد ذكرى عيد المولد النبوي.

شوف تيفي

كشفت مصادر مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف سيقود جولة أخرى من المفاوضات مباشرة بعد ذكرى عيد المولد النبوي.

وقالت ذات المصادر، أن المفاوضات المقبلة لن تستثني أي حزب سياسي حاصل على فريق نيابي بالبرلمان، حيث أسر بن كيران لمقربين منه أنه سيعيد دعوة الأحزاب السياسية إلى طاولة الحوار من جديد.

وأفادت ذات المصادر، أن أولى اللقاءات ستنطلق إبتداءا من الإثنين أو الثلاثاء المقبلة، حيث سيعيد بن كيران محاولته الإنصات لمواقف وعروض الأحزاب السياسية، خاصة حزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن أول لقاء سيكون بين عزيز أخنوش وعبد الإله بن كيران، حيث أن المفاوضات بين الطرفين مازالت مستمرة بشكل غير مباشر منذ اللقاء الخاطف الشهر الماضي على هامش "كوب22".