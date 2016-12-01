عاجل وبالفيديو.. انفجار في كنسية بمصر..وهذا عدد القتلى ﻿

اهتزت مصر، اليوم الأحد، على وقع انفجار بواسطة عبوة ناسفة، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، خلف سقوط 5 قتلى و16 مصابا.

"شوف تيفي"



اهتزت مصر، اليوم الأحد، على وقع انفجار بواسطة عبوة ناسفة، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، خلف سقوط 5 قتلى و16 مصابا.



وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تم نقل المصابين إلى مستشفيات دار الشفاء والدمرداش لتلقي الإسعافات، بينما فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الموضوع.



وتجدر الإشارة إلى أن ستة من رجال الشرطة، قتلوا يوم الجمعة في انفجار بمدينة الجيزة المجاورة للعاصمة المصرية.

