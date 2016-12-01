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عصابة قاصرين تسرق منزلا أجنبي في فاس..وها كيفاس | حوادث و حقوق

عصابة قاصرين تسرق منزلا أجنبي في فاس..وها كيفاس

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عصابة قاصرين تسرق منزلا أجنبي في فاس..وها كيفاس

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 10:16 عصابة قاصرين تسرق منزلا أجنبي في فاس..وها كيفاس | حوادث و حقوق
عصابة قاصرين تسرق منزلا أجنبي في فاس..وها كيفاس
ألقت عناصر الأمن بفاس مؤخرا القبض على ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 15 سنة متهمين بسرقة منزل أجنبي يقطن بمدينة فاس.

"شوف تيفي"+"و م ع"

ألقت عناصر الأمن بفاس مؤخرا القبض على ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 15 سنة متهمين بسرقة منزل أجنبي يقطن بمدينة فاس.

وأوضح مصدر أمني أن عناصر الأمن تمكنت بعد توصلها بشكاية من أجنبي مقيم بالمدينة بتعرض منزله للسرقة، من الاهتداء الى المتورطين في هذه العملية بعد المعاينة ومساعدة الشرطة العلمية والتقنية.

وأضاف المصدر أن المتهمين تمكنوا على الخصوص من سرقة مبلغ مالي قدره 2180 أورو إضافة إلى حاسوب محمول .

وأشار إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت الملاحظة رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث حول مدى تورطهم في قضايا أخرى.

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