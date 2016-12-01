عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين في تركيا الى 38 قتيلا ﻿

"شوف تيفي"
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الاعتداء المزدوج الذي وقع في اسطنبول مساء السبت بلغت 38 قتيلا.
وقال وزير الداخلية إن ثلاثين شرطيا وسبعة مدنيين وشخصا لم تعرف هويته قتلوا في التفجيرين الذين استهدفا متنزها والمنطقة القريبة من ملعب بشكتاش.
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