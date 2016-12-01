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الأمن الوطني يوقع قاتل الحارس الليلي بـ'' عين السبع''

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 09:39 الأمن الوطني يوقع قاتل الحارس الليلي بـ عين السبع | حوادث و حقوق
الأمن الوطني يوقع قاتل الحارس الليلي بـ'' عين السبع''
ألقت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع مقترف جريمة القتل البشعة التي ذهب ضحيتها حارس سيارات بزنقة عباس الأعرج بعين السبع.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

ألقت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع مقترف جريمة القتل البشعة التي ذهب ضحيتها حارس سيارات بزنقة عباس الأعرج بعين السبع.
و في بلاغ لها أكدت ولاية أمن الدار البيضاء, أنها تمكنت من ضبط وإيقاف سائق الشاحنة المتورط في جريمة "الدهس" البشعة , وذلك في إطار البحث الذي أجرته مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي معه بخصوص جريمة القتل العمد هاته.
و أصاف البلاغ أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، بدون سوابق عدلية، جرى إيقافه بناء على مذكرة بحث تم نشرها على الصعيد الوطني في حقه.

 هذا وقد تم استقدام الموقوف لمقر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي من أجل تعميق البحث فيما يخص ملابسات ارتكابه لجريمته عن طريق دهس الهالك، فأقر على أنه دخل في شنآن معه قبل أن يتطور ذلك إلى تبادل للسب والشتم بعدما رفض تسديد مقابل حراسة شاحنته ليلا للضحية الذي حاول اعتراض سبيل الشاحنة في الوقت الذي أراد فيه المشتبه فيه مغادرة المكان، وأمام تعنت الحارس الليلي قرر هذا الأخير دهسه عمدا، الشيء الذي أدى إلى وفاته في حينه.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الجاني تم تقديمه إلى العدالة بتاريخ 08 دجنبر الجاري من أجل تهمة القتل العمد عن طريق الدهس بواسطة شاحنة.

 

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الأمن الوطني يوقع قاتل الحارس الليلي بـ عين السبع

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