''روض مزعج'' يقلق راحة الساكنة بإنزكان ﻿

كشفت وثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' رفع ساكنة بحي تراست بإقليم إنزكان شكاية لرفع الضرر عنهم جراء الإزعاج والضوضاء التي يعانون منها بسبب منزل سفلي عبارة عن ''روض وحضانة ومركز لتعلم الفصالة والخياطة ومحو

شوف تيفي

كشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" رفع ساكنة بحي تراست بإقليم إنزكان شكاية لرفع الضرر عنهم جراء الإزعاج والضوضاء التي يعانون منها بسبب منزل سفلي عبارة عن "روض وحضانة ومركز لتعلم الفصالة والخياطة ومحو الأمية وبرامج الدعم والتقوية".

وتساءل المشتكون في رسالتهم عن ماهية الترخيص الذي يتمتع به صاحب المحل لجمع هذه المهن في مركز واحد ببناية سفلية فقط، حيث رفع المشتكون رسالة لرفع الضرر جراء الضوضاء التي تقلق راحتهم، لكل من عامل إقليم إنزكان وأيت ملول والمدير الإقليمي لنيابة التعليم بإنزكان أيت ملول تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها.

كما توصلت "شوف تيفي" بتوقيعات الساكنة والعريضة التي بعثوا بها لعل شكايتهم تجد أذانا صاغية تفعيلا للخطاب الملكي الأخير بالبرلمان لكن دون مجيب منذ شهرين تقريبا، حيث يطالب المشتكون على الأقل بفتح تحقيق في الموضوع لتبيان الحقيقة.

وفي ذات السياق، كشفت شكاية أخرى لمهاجرة مغربية بفرنسا، حول ذات الروض الذي يجمع مهنا أخرى، عن تفاقم مرضها المزمن جراء تواصل الإزعاج إلى غاية وقت متأخر من الليل، دون أن تجد أذانا صاغية لمعاناتها من قبل المسؤولين الذين توصلوا بشكايتها منذ شهور دون مجيب.