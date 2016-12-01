استدال الستارعن '' أفشل'' دورة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ﻿

أسدل الستار اليوم السبت عن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في دورته 16 , وتوجت هذه الدورة , الفيلم الصيني“المتبرع” لمخرجه ''زون كييو'' بالنجمة الذهبية للمهرجان , و يحكي الفيلم قصة رجل صيني يقرر بيع

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أسدل الستار اليوم السبت عن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في دورته 16 , وتوجت هذه الدورة , الفيلم الصيني“المتبرع” لمخرجه "زون كييو" بالنجمة الذهبية للمهرجان , و يحكي الفيلم قصة رجل صيني يقرر بيع كليته إلى فتاة رجل غني، وذلك لحاجته الماسة إلى المال، و ذلك بغرض انقاذ عائلته، و تأمين مصاريف دراسة ابنه.



وكان المهرجان قد توج يوم أمس كذلك , الممثلين الشابين بطلي فيلم “قلب من حجر” الذي يمثل الدنمارك وايسلندا ، "بلدور اينارسن" والممثل "بلاير هينريكسن" بجائزة أحسن دور رجالي مناصفة، خلال حفل توزيع الجوائز الخاصة بالمهرجان.



و كانت الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش , قد عرفت انتقادا واسعا من طرف عدد من الفنانين و الصحفيين نظرا للتنظيم السيء الذي أضحى يشهده أكبر مهرجان في المغرب سنة بعد سنة مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن التهميش الممنهج الذي أصبح يلاقيه الممثلون والإعلاميون المغاربة من في مهرجان ينظم في ببلادهم .