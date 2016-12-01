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السلطات الألمانية ترحل ''ملك النشالين'' المتهم بعشرين دعوى قضائية الى المغرب

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 05:21 السلطات الألمانية ترحل ملك النشالين المتهم بعشرين دعوى قضائية الى المغرب | دولي
السلطات الألمانية ترحل ''ملك النشالين'' المتهم بعشرين دعوى قضائية الى المغرب
ذكرت وسائل إعلامية ألمانية , أن سلطات البلاد قامت بترحيل, واحد من أحد أبرز عناصر العصابات في مدينة ''دسلدورف'' الألمانية إلى المغرب.

شوف تيفي

ذكرت وسائل إعلامية ألمانية , أن سلطات البلاد قامت بترحيل, واحد من أحد أبرز عناصر العصابات في مدينة "دسلدورف" الألمانية إلى المغرب.

وزادت المصادر ذاتها أن السلطات الألمانية نقلت المدعو "توفيق . م" إلى المغرب عبر مطار فرانكفورت على طائرة الخطوط الجوية المغربية إلى مدينة الدار البيضاء , وكان توفيق قد ظهر مفتخراً بمهنته في أحد الربورطاجات التلفزيونية حول عصابات النشل والسرقة في مدينة "دسلدورف" بعد الاعتداءات الجنسية الشهيرة التي وقعت في ليلة رأس السنة بمدينة "كولونيا", حيث أظهر الربورطاج توفيق كواحد من المشاركين في أحداث السرقة والاعتداء التي شهدتها المدينة خلال ليلة رأس السنة الماضية.

ونقل موقع صحيفة "راينشر بوست" أنّ طالب اللجوء المغربي المعروف "بملك النشالين" قد نقل يوم الخميس من مطار فرانكفورت إلى مدينة الدار البيضاء، رغم مقاومته لترحيله, ووصف وزير داخلية ولاية شمال الراين ,توفيق البالغ من العمر 33 ,بأنه "ليس بطالب لجوء، بل مجرم". يذكر أن قد رفعت بحقه أكثر من عشرين دعوى منها السرقة والاعتداء الجسدي العنيف.

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السلطات الألمانية ترحل ملك النشالين المتهم بعشرين دعوى قضائية الى المغرب

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