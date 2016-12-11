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بالصور : وقفة إحتجاجية صامتة للفقهاء أمام مندوبية الأوقاف

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 04:39 بالصور : وقفة إحتجاجية صامتة للفقهاء أمام مندوبية الأوقاف | مجتمع
بالصور : وقفة إحتجاجية صامتة للفقهاء أمام مندوبية الأوقاف
نظم أئمة وفقهاء وخطباء مساجد إقليم تنغير، اليوم السبت وقفة إحتجاجية أمام مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد توقيف إمام مسجد من طرف الوزارة بعد توصلها بتقارير عن خروقات ضد الإمام

شوف تيفي

نظم أئمة وفقهاء وخطباء مساجد إقليم تنغير، اليوم السبت وقفة إحتجاجية أمام مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد توقيف إمام مسجد من طرف الوزارة بعد توصلها بتقارير عن خروقات ضد الإمام الموقوف.

وقام الأئمة المحتجون بوضع أيديهم على أفواههم في إشارة إلى محاولات للمندوب الإقليمي بإسكاتهم بعد توقيف زميلهم، حيث يرفض الفقهاء توقيف إمام وخطيب مسجد واكليم بتنغير "لحسن ياسين"، مهددين بأشكال نضالية قادمة إن لم تتراجع الوزارة عن القرار.

من جهته ، كشف مسؤول من مندوبية الأوقاف بتنغير، أن الغمام الموقوف جاء بقرار رسمي من الوزارة مبني على أكثر من تقرير عن خروقات بالدليل والحجج، وليس كما يدعي المحتجون وزملائهم.

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