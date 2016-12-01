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غير سار للكارديانات.. كورنيش عين الدياب غادي يتسد وها علاش

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 04:33 غير سار للكارديانات.. كورنيش عين الدياب غادي يتسد وها علاش | مجتمع
غير سار للكارديانات.. كورنيش عين الدياب غادي يتسد وها علاش
من المنتظر أن يتم إغلاق الشارع الذي يحتضن كورنيش عين الدياب، ومجموعة كبيرة من العلب الليلية والمطاعم أمام السيارات التي اعتادت المرور به، نظرا لإخضاعه للتهيئة العام المقبل.

شوف تيفي

من المنتظر أن يتم إغلاق الشارع الذي يحتضن كورنيش عين الدياب، ومجموعة كبيرة من العلب الليلية والمطاعم أمام السيارات التي اعتادت المرور به، نظرا لإخضاعه للتهيئة العام المقبل.
وستفتح شركة الدار البيضاء للتهيئة طلبات عروض من أجل إعادة تهيئة كورنيش عين الدياب، وذلك من أجل إعادة تجديد ما يقارب أربع كيلو مترات من الشارع الذي يعرف اكتظاظا على طول السنة خصوصا في فصل الصيف، بقيمة مبدئية تصل إلى 140 مليون درهم.
وعليه سيتم الاشتغال على تجديد الإنارة وتخصيص أماكن خاصة لوقوف السيارات التي تتواجد بكثرة طيلة السنة على الشريط الساحلي، حيث من المرتقب أن تكون إعادة هيكلة الشارع نقمة على الكارديانات لأشهر معدودات.

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عين الدياب كورنيش الدار البيضاء

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