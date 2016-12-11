بالصور..مئات المتظاهرين مجددا في أربعينية سماك الحسيمة ''محسن فكري'' في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ﻿

تزامنا وتنظيم وقفات إحتجاجية بمجموعة من المدن المغربية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشهد مدينة الحسيمة في هذه الأثناء تجمهر مئات من المواطنين الذين تنقلوا ضمن مجموعات من الحواضر والمداشر

شوف تيفي

تزامنا وتنظيم وقفات إحتجاجية بمجموعة من المدن المغربية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشهد مدينة الحسيمة في هذه الأثناء تجمهر مئات من المواطنين الذين تنقلوا ضمن مجموعات من الحواضر والمداشر المجاورة للحسيمة، في أربعينية سماك الحسيمة "محسن فكري" الذي توفي بشاحنة للنفايات.

ونطم نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة، ندوة صحفية بالموازاة مع إنتظار تجمع المواطنين الذين تكلفت سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، بنقلهم بدون مقابل، في إطار مساهمتهم في الحفل الإحتجاجي التأبيني لمحسن فكري الذي توفي بواسطة آلة تدوير الأزبال بشاحنة النفايات.

وعبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية عن مشاركتها في اليوم الإحتجاجي بمناسبة أربعينية محسن فكري، حيث رفع المحتجون وهم في طريقهم إلى مكان التجمع الرئيسي، شعارات عديدة(...).

وتأتي الوقفة الإحتجاجية لليوم السبت أياما فقط من تقديم المشتبه فيهم على خلفية القضية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث يجري استنطاقهم وسط حضور محامين موكلين للدفاع عنهم.

وتم اعتقال المشتبه فيهم الثمانية وهم أربعة عمال في شركة "بيزورنو" للنظافة؛ مراقب وسائق وعاملان اثنان، إلى جانب المندوب الإقليمي للصيد البحري، وطبيب بيطري ومراقب في الميناء، ومسؤول في وزارة الداخلية يتقلد مسؤولية في النطاق الترابي للإقليم.

وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه،كما تنقل وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس سيصل إلى أبعد مدى...وبذلك يكون المغرب قدم درسا ديمقراطيا نموذجيا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان..