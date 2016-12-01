النجمة ''لبلبة'' المصرية في المغرب أواخر دجنبر وها علاش ﻿

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من المنتظر أن تحل الفنانة المصري بالدار البيضاء في العشرين من الشهر الجاري، وذلك من أجل تكريمها في أحد المهرجانات التي تنظم بالعاصمة الاقتصادية.
وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن الفنان القديرة "لبلبة" ستزور المغرب بعد غياب طويل، وهي التي أحبها الجمهور في أفلامها السينمائية مع الزعيم عادل إمام.
وكشف المصدر ذاته أن "لبلبة" ستعرض فيلمها السينمائي "ليلة ساخنة" الذي شاركها فيه نور الشريف، وسيد زيان، وعزت أبوعوف، في يوم 22 من هذا الشهر، وذلك في الدار البيضاء.
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