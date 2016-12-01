سيدة ملقبة بـ ''العبدية'' تروج الماحيا بأيت ملول..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بأيت ملول، ليلة أمس الجمعة من تفكيك مصنع لتقطير وصنع مسكر ''ماء الحياة'' ببلدية القليعة الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بأيت ملول، ليلة أمس الجمعة من تفكيك مصنع لتقطير وصنع مسكر "ماء الحياة" ببلدية القليعة الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد أفلحت عناصر الشرطة القضائية في إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج "ماء الحياة" على مستوى الحي الجديد بأزرو، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها سيارته عن ضبط مجموعة من أكياس التلفيف التي تستعمل في تعبئة مسكر ماء الحياة.

وأضاف المصدر ذاته بأن إخضاع الموقوف لبحث معمق، مكن من الاهتداء إلى هوية مزودته، ليتم الانتقال إلى بلدية القليعة وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، تمت مداهمة منزل المعنية بالأمر الملقبة بــ" العبدية"، حيث تم اكتشاف مصنع سري لتقطير "ماء الحياة"، وأسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من المادة الخام المستعملة في إعداد المسكر بالإضافة إلى كمية منه جاهزة للبيع، فضلا عن عدة أدوات تستعمل في صنعه، وقد وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.