عاجل.. أردوغان: العديد من القتلى سقطوا في اعتداء اسطنبول الإرهابي ﻿

"شوف تيفي"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان له أن عددا كبيرا من القتلى سقطوا في الاعتداء المزدوج الذي ضرب ليلة اليوم السبت وسط اسطنبول، وذلك حسب ما كشفته عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية قبل قليل.
وقال أرودغان "للأسف، لدينا شهداء وجرحى"، دون أن يقدم عددا محددا للضحايا، مضيفا "لقد شهدنا الليلة في اسطنبول التجلي الأكثر بشاعة للإرهاب".
وتجدر الإشارة إلى أن ذوي انفجارين بواسطة سيارتين مفخختين، هزا وسط اسطنبول داخل متنزه وبالقرب من ملعب بشكتاش الكبير.
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