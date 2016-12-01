عاجل وانفراد..هذا ما قام به الملك محمد السادس في عين الذئاب بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الملك محمد السادس، تجول قبل قليل، بسيارته بشارع الزرقطوني، واتجه صوب عين الذئاب بالبيضاء.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الملك محمد السادس، تجول قبل قليل، بسيارته بشارع الزرقطوني، واتجه صوب عين الذئاب بالبيضاء.

وحل الملك محمد السادس اليوم السبت، بالمغرب، قادما من دولة نيجيريا بعد أن قام بجولة إفريقية مباشرة بعد نهاية فعاليات مؤتمر المناخ العالمي "كوب 22".

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، سيترأس ليلة غد الأحد، بمسجد الحسن الثاني، إحياء ذكرى عيد المولد النبوي.