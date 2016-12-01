فضيحة.. نشطاء مغاربة: تعليق الرياضية على نزال بدر هاري شوهة والنزال كبير عليهم بزاف ﻿

مباشرة بعد نهاية النزال التاريخي الذي خسره بدر هاري ضد خصمه الهولندي ريكو، تفاعل النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على تعليق قناة الرياضية في مجرياته الساخنة، حيث وصفه البعض منهم بالبارد

"شوف تيفي"

مباشرة بعد نهاية النزال التاريخي الذي خسره بدر هاري ضد خصمه الهولندي ريكو، تفاعل النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على تعليق قناة الرياضية في مجرياته الساخنة، حيث وصفه البعض منهم بالبارد و"الشوهة" لأنه قتل النزال وجعله عاديا بالرغم من سخونته، ولم يكن بمستوى هذا النزال.

وأوضح هؤلاء النشطاء الغاضبون، أنهم تفاجئوا من رداءة التعليق وضعفه بالمقارنة مع حجم النزال، معبرين في الوقت ذاته عن استغرابهم واستيائهم من عدم ترجمة الحوار الساخن بين بدر هاري وريكو مباشرة بعد نهاية النزال، والذي تحدى خلاله بدر هاري ريكو بخوض نزال ثاني السنة المقبلة.

وطالب بعض من النشطاء، القائمين على قناة "الرياضية" بإعادة النظر في مواكبتها لمناسبات عالمية من حجم هذا النزال، وذلك من خلال اعتماد معلقين ومحللين مختصين لهم دراية بخبايا رياضة "الكيغ بوكسينغ".