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البوليساريو في حالة إفلاس وقياديون يتسولون أهاليهم العائدين إلى أرض الوطن

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 00:26 البوليساريو في حالة إفلاس وقياديون يتسولون أهاليهم العائدين إلى أرض الوطن | بوليتيك
البوليساريو في حالة إفلاس وقياديون يتسولون أهاليهم العائدين إلى أرض الوطن
أكد محمد لمين الراكب في تصريح لـ ''شوف تيفي'' وهو رئيس جمعية العائدين إلى أرض الوطن ومقرها بالسمارة المغربية، أن أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيشها مخيمات تندوف حاليا، بما في ذلك قيادة الرابوني، حيث

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

 

أكد محمد لمين الراكب في تصريح لـ "شوف تيفي" وهو رئيس جمعية العائدين إلى أرض الوطن ومقرها بالسمارة المغربية، أن أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيشها مخيمات تندوف حاليا، بما في ذلك قيادة الرابوني، حيث باتوا يتسولون، ويطلبون من أهاليهم العائدين إلى أرض الوطن، إرسال حوالات مالية لمساعدتهم على مواجهة الظروف المادية المزرية التي تعيشها المخيمات. بما في ذلك قيادات لها مسؤوليات كبيرة في الجبهة الانفصالية... وأضاف أن "اتصالات تجري عبر خدمة "الواتساب" التي باتت متاحة في المخيمات بعد منعها في السابق، من أجل التسول وطلب إعانات من الأهالي العائدين إلى أرض الوطن، لاتتعدى ألف درهم على أبعد تقدير".

وهذا يفسر الإفلاس الذي أصبحت تعيشه قيادة الرابوني بعد أن منع عنهم المغرب تجارة السلاح والمخدرات والمساعدات الإنسانية في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية. وبعد أن أصبحت المساعدات الإنسانية تصرف لمستحقيها بالكيلوغرامات عوض الأطنان كما كان في السابق. وضع يؤكد الراكب، دفع معظم الجنود في جبهة البوليساريو إلى مغادرة المخيمات والعمل في جني الطماطم والبطاطس في إسبانيا. حيث أعلن أنه على تواصل دائم مع عائلته ومن بينهم قياديون في الجبهة، ويؤكدون له أن اقتصادهم انهار بالكامل. وقال أن "إبراهيم غالي زعيم الجبهة ألقى خطابا قبل أيام مدته 10 دقائق، يحرض من خلاله شباب المخيمات على التطوع في الجيش، لأنه يعلم أن معظم جنوده اضطرتهم الأوضاع الاقتصادية المزرية إلى الفرار والعمل في الحقول الاسبانية، بدل انتظار الأوهام التوسعية للجزائر".

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