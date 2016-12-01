عاجل..بعد هزيمته بشرف: بدر هاري لن يعتزل و يتحدى ريكو من جديد و الأخير يقبل التحدي وهذه هي كلمات هاري المؤثرة ﻿

في كلمته بعد نهاية النزال التاريخي، طالب بدر هاري خصمه الهولندي ريكو بخوض نزال ثاني بينهما السنة المقبلة.



"شوف تيفي"



في كلمته بعد نهاية النزال التاريخي، طالب بدر هاري خصمه الهولندي ريكو بخوض نزال ثاني بينهما السنة المقبلة.

وقال بدر هاري في كلمته الموجهة لـ "ريكو"، إنه قدم جولتين رائعتين إلا أن الإصابة هي من حرمته من المواصلة، موضحا له بأنه أكثر قوة وكان باستطاعته إنهاء النزال لصالحه، متابعا كلامه بالقول إنه لا يرضى على ريكو الانتصار بهذه الطريقة ولا يرضى في نفس الوقت أن ينهزم بهذه الطريقة.

وفي رده على طلب التحدي المقدم من هاري، وافق الهولندي ريكو الذي أكد استعداده لخوض نزال ثاني بينهما العام المقبل.وبالتالي يعلن هاري تراجعه عن الاعتزال..