بدر هاري يسقط في الجولة الثانية في مشهد مؤثر أمام الوحش الهولندي ''ريكو فيرهوفن '' ﻿

إنهزم الملاكم المغربي بدر هاري المحترف في رياضة الكيك بوكسينك، قبل نهاية النزال أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، في النزال الذي جمعهما ليلة اليوم السبت ضمن منافسات السلسلة العالمية كلوري للوزن الثقيل

" شــوف سبــور" : محمــــد بوحتــــة

إنهزم الملاكم المغربي بدر هاري المحترف في رياضة الكيك بوكسينك، قبل نهاية النزال أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، في النزال الذي جمعهما ليلة اليوم السبت ضمن منافسات السلسلة العالمية كلوري للوزن الثقيل بهذه اللعبة.

بداية اللقاء، هاجم بدر هاري خصمه الذي يلقب " بالوحش " فسجل العديد من النقاط في الجولة الاولى، و بسط سيطرته فيها بشكل كامل، قبل أن يعود الوحش الهولندي ليأخد زمام المبادرة في الجولة الثانية بضربات قوية في اليد اليمنى للملاكم المغربي ليعلن الحكم على نهاية النزال لصالح الهولندي.



وعرف النزال حضورا إعلاميا ورياضيا كبيرا، حيث تواجدت مختلف الوجوه الرياضية العالمية، الذين جاؤوا من أجل مساندة هاري.