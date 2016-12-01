عاجل.: قبل نزاله التاريخي.. بدر هاري يصلي داخل مستودع الملابس..كلشي يدعي معاه ﻿

قبل دقائق من انطلاق نزال الحسم بين البطل العالمي بدر هاري وريكو الهولندي ، كشف نشطاء قريبون من هاري أن هذا الأخير وقبل الصعود إلى الحلبة قام بالصلاة داخل غرفته الخاصة بتغيير الملابس.

"شوف تيفي"

قبل دقائق من انطلاق نزال الحسم بين البطل العالمي بدر هاري وريكو الهولندي ، كشف نشطاء قريبون من هاري أن هذا الأخير وقبل الصعود إلى الحلبة قام بالصلاة داخل غرفته الخاصة بتغيير الملابس.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه المعلومة المثيرة، حيث قام الجميع بالدعاء للبطل المغربي، متمنين أن يتمكن من تحقيق الانتصار في آخر نزال له في مشواره الرياضي.

تجدر الإشارة إلى أن عشاق بدر هاري داخل وخارج أرض الوطن، ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق النزال الحاسم الذي ستبثه قناة الرياضية بعد قليل وتتفاعل معه بشكل كبير قناة شوف تيفي .