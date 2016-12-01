عاجل.. انفجار سيارة مفخخة قرب الملعب الكبير لنادي بيشكتاش بتركيا..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
أصيب 20 شرطيا بجروح اليوم السبت في انفجار سيارة مفخخة في قلب اسطنبول، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية قبل قليل.
وأوضحت الوكالة بأن وزير تركي، قال إن الانفجار الذي استهدف الشرطة وقع خارج الملعب الكبير التابع لنادي بيشيكتاش لكرة القدم بعد مباراة لهذا الفريق.
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