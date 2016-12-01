محمد السادس سيحل بزامبيا بعد عيد المولد النبوي... وهذه ميزة الملك التي زعزعت خصوم المغرب في القارة السمراء ﻿

في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلامية زامبية، أن الملك محمد السادس سيتوجه بعد زيارته لنيجيريا إلى زامبيا في إطار جولته الثانية للدول الإفريقية، أجَّل الملك زيارته لهذه الدولة، حتى يحيي مع شعبه ذكرى



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في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلامية زامبية، أن الملك محمد السادس سيتوجه بعد زيارته لنيجيريا إلى زامبيا في إطار جولته الثانية للدول الإفريقية، أجَّل الملك زيارته لهذه الدولة، حتى يحيي مع شعبه ذكرى المولد النبوي الشريف.. حيث تقرر أن يترأس الملك بعد صلاة العشاء ليوم غد الأحد 11 دجنبر الجاري، إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وذكرت عدد من المصادر أن الملك محمد السادس سيعود مرة أخرى لاستئناف جولته الإفريقية بعد عيد المولد النبوي، تماما كما جرى حين أجل زيارته لإثيوبيا، حيث عاد من جولته الإفريقية الأولى للمغرب لحضور أشغال مؤتمر الأطراف (كوب 22) بمراكش، قبل أن يعود لأديس أبابا من جديد، ومن ثمة التوجه نحو مدغشقر ثم نيجيريا، وهي زيارات قام بها الملك لأول مرة، من أجل أن تنهض إفريقيا بإفريقيا. لذلك، ينتظر أن يعود الملك إلى زامبيا بعد مرور مناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

ويبدو أن هاتين الجولتين التي قطع من خلالهما الملك محمد السادس آلاف الكيلومترات (أكثر من 45 ألف كيلومتر) متنقلا من دولة إفريقيا إلى أخرى، غربية وشرقية وجنوبية، لا تعجب بعض الدول التي ترى الملك، يفتح الباب تلوى الآخر من أجل تعزيز علاقة المملكة مع دول يزورها لأول مرة. كما لم تستسغ كيف يتلقى الملك الترحيب المطرد، بالدول التي يزورها، رسميا وشعبيا.. ولعل ذلك هو ما زعزعها، وبعثر كل مخططاتها الهادفة إلى الهيمنة على القرار الإفريقي.. لذلك، لم يكن مفاجئا أن تلجأ بعض الصحف الجزائرية ومن يدور في فلك هذه الجارة، إلى محاولة التقليل من شأن هذا التوجه العميق والهادف للملك في علاقته بالقارة السمراء. كما أن الملك نفسه، تجاوز منطق الجرأة الذي يميزه إلى منطق التحدي، ليقولها صراحة حين حلوله بمدغشقر " أعلم أن الحضور المغربي في إفريقيا، وبشكل خاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض".. والتحدي هنا يتجاوز السياسي إلى آخر تنموي إنساني وتضامني، مع دول ظل بعضها غارق في مستنقع الفقر، أو ينخرها التطرف والإرهاب، وأخرى لها مقومات التنمية، لكن ينقصها الحكامة وشيفرة تحقيق التنمية المستدامة.. لذلك، آخذ الملك على عاتقه، وفق مصادر من الدول نفسها التي حظيت بشرف الزيارات الملكية، تدشين صرح استثماري مهم بالدول التي زارها، سواء تعلق الأمر بمالي، السنغال، الغابون، غينيا بيساو، الكوت ديفوار، رواندا، تنزانيا، إثيوبيا، مدغشقر، نيجيريا... ومازال العاطي يعطي.

إن فتوحات استثمارية ضخمة، يتداخل فيها الصناعي بالفلاحي وبالخدماتي والصحي والمصرفي والطرقي، فضلا عن الجانب الديني والأمني، لا يمكن أن تنظر إليها بعض الدول بعين الرضا، أو على الأقل الاعتراف، أن هناك بلدا من أهل الدار يفكر في تنمية نفس الدار.. لسبب بسيط هو أنها شعرت بثقل المملكة، سياسيا، اقتصاديا، ودبلوماسية، وبالتالي، تحاول أن تتدارك الوقت بعدما سحب الملك البساط من تحت أقدامها.. بل من هذه الدول من تنظم برامج حالية، موضوعها، كيف يمكن أن يتدارك مسؤولوها خطأ التخلي عن إفريقيا، بعدما ملأ الملك محمد السادس كل هذه الفراغات، بسياسية تنموية تضامنية من منطلق "رابح رابح"...

إن هذا التوجه، هو ما جعل دولا كبرى من حجم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين والهند وغيرها، تصف الدور الذي يقوم به الملك في إفريقيا بـ"الريادي".. وهو وصف ينأى عن تلاوين المحاباة والمديح، لأن ما يقوم به المغرب في القارة السمراء، تعترف به أغلب الدول الإفريقية بالتصريح وليس التلميح وحدة.

الحاصول، "ماشي غير جي وكون زعيم.. خاص لكبدة تكون حااااااارة.. على االقارة... " ودوزو بخير.





