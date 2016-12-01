القضاء يدخل على الخط في قضية تزوير المعدلات بجامعة محمد الخامس ﻿

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أحالت وزارة التعليم العالي على وزارة العدل ملف تزوير نقط مجموعة من الطلبة الذين يدرسون بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس، حيث من المنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية الشائكة.
وكشف مصدر طلابي أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تفجر ملف تزوير في النقط للطلبة الذين يدرسون في الفصل السادس شعبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالكلية المذكورة، إذ من المنتظر أن تحيل وزارة العدل الملف المذكور على النيابة العامة والذي سيخلق الجدل مرة أخرى بعد النظر فيه.
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