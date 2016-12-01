فيديو جد خطير..شفار شدوه في كازا سلخوه مزيان..وهذه هي التفاصيل ﻿

أظهر مقطع فيديو تبلغ مدته 44 ثانية، قيام مجموعة من المواطنين بمحاصرة شاب بالبيضاء، تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة.

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو تبلغ مدته 44 ثانية، قيام مجموعة من المواطنين بمحاصرة شاب بالبيضاء، تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة.

وفي تفاصيل هذا الفيديو، علمت "شوف تيفي" بأن أحداثه، وقعت بمنطقة عين الشق على مستوى شارع القدس، ليلة الخميس-الجمعة، حينما طارد زبناء أحد المقاهي لصين تم ضبطهما متلبسين بسرقة هاتف نقال لأحد المواطنين.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، أوقفت اللص ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال شريكه.