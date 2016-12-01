عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة ﻿

تمكنت مصالح الأمن بتمارة، اليوم السبت، من إيقاف نشاط عصابة إجرامية خطيرة، تنشط على مستوى أحياء مدن الرباط وسلا وتمارة.



"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الأمن بتمارة، اليوم السبت، من إيقاف نشاط عصابة إجرامية خطيرة، تنشط على مستوى أحياء مدن الرباط وسلا وتمارة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيارات المسروقة من طرف هذه العصابة، تستخدم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، المتمثلة في السرقة واعتراض سبيل المارة وترهيبهم بواسطة الأسلحة البيضاء.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حجزت سيارة يستعملها أفراد العصابة للسرقة ، وبداخلها مجموعة من الأسلحة البيضاء وبعض المخدرات، وقد تم وضع المشتبه بهم رهن الحراسة النظرية لإتمام التحقيق معهم قبل مثولهم أمام القضاء.





