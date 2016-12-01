مثير وبالفيديو.. ها شنو وقع للجزائرية زاهية الدهار المتورطة في قضية سعد المجرد ﻿

نشرت مجلة ''لها'' العربية المهتمة بأخبار الفنانين، مقطع فيديو للجزائرية زاهية الدهار، أوضحت بأن حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تداولت هذا المقطع المصور الذي يرصد دهار بعد خضوعها لعمليات

"شوف تيفي"



نشرت مجلة "لها" العربية المهتمة بأخبار الفنانين، مقطع فيديو للجزائرية زاهية الدهار، أوضحت بأن حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تداولت هذا المقطع المصور الذي يرصد دهار بعد خضوعها لعمليات تجميل أدت إلى تشويهها.

وأوضحت المجلة بأن زاهية الدهار، ظهرت في الفيديو بخدين منتفخين بشكل كبير، إضافة إلى تغير واضح في أنفها وشفتيها.

وأضافت ذات المجلة بالإشارة إلى أن مواقع إلكترونية مغربية، كانت قد ربطت دهار بقضية اعتقال الفنّان سعد لمجرد، من خلال التأكيد على وجود علاقة بينها وبين الفتة الفرنسية "لورا بريول" التي اتهمت "المعلم" باغتصابها، وأنها هي من حرضت الأخيرة للإيقاع به.