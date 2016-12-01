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خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 18:28 خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن الأجهزة الأمنية بمدينة الدار البيضاء، استنفرت، اليوم السبت، جميع قواتها من أجل إيقاف سيارة من نوع ''كولف'' تحمل لوحة ترقيم مزورة.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" أن الأجهزة الأمنية بمدينة الدار البيضاء، استنفرت، اليوم السبت، جميع قواتها من أجل إيقاف سيارة من نوع "كولف" تحمل لوحة ترقيم مزورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، رصدت على مستوى شارع 2 مارس بالبيضاء، سيارتين من نوع "كولف" واقفتين، وخلال تصفح لوحتيهما الترقيمية، تبين بأنهما تحملان نفس الترقيم، ليتحرك رجال الشرطة لإيقاف أصحابها، إلا أن سائق السيارة الأولى انتبه إلى وجودهم ليفر بها من عين المكان، بينما تم منع السيارة الثانية من الفرار واعتقال شخص كان بداخلها.

وأضاف المصدر ذاته بأن سائق السيارة المحجوزة، فر من مكان ركنها، واستطاع الهروب من رجال الأمن الذين طاردوه ركضا على الأقدام، موضحا بأن المصالح الأمنية وضعت الموقوف الوحيد في هذه العملية الأمنية تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.

 

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية كولف الدار البيضاء اللوحة الترقيمية المصالح الأمينة

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