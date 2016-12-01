بوادر انفراج في قضية توقيف محمد الريفي ﻿

من المنتظر أن تنفرج قضية توقيف الفنان المغربي محمد الريفي قريبا بعد التوصل لحلول بين الريفي وبين شركة الإنتاج ''أم أس برودكشن'' لمالكها مصطفى السويفي والذي تسبب في وقت سابق في توقيف الريفي عن العمل

شوف تيفي

من المنتظر أن تنفرج قضية توقيف الفنان المغربي محمد الريفي قريبا بعد التوصل لحلول بين الريفي وبين شركة الإنتاج "أم أس برودكشن" لمالكها مصطفى السويفي والذي تسبب في وقت سابق في توقيف الريفي عن العمل داخل مصر.

وكشف مصدر فني أن جهودا تقوم بها نقابة المهن الموسيقية في شخص الفنان هاني شاكر، الذي توصل لبعض الحلول من أجل رفع المنع عن محمد الريفي وبالتالي تقنين عمله داخل مصر، حتى لا يقع في أخطاء أخرى قد تعصف بمستقبله الفني.

جدير بالذكر أن شركة الإنتاج "أم أس برودكشن" كانت قد أوقفت عمل الفنان وخريج برنامج "إكس فاكتر" محمد الريفي نظرا لإخلاله ببعض البنود التي تم التوقيع عليها في وقت سابق مع الشركة.