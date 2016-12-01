 عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة

مثير وبالفيديو.. ها شنو وقع للجزائرية زاهية الدهار المتورطة في قضية سعد المجرد | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. ها شنو وقع للجزائرية زاهية الدهار المتورطة في قضية سعد المجرد

خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء

بوادر انفراج في قضية توقيف محمد الريفي | ثقافة و فنون

بوادر انفراج في قضية توقيف محمد الريفي

عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

حكومة تصريف الأعمال تعقد إجتماعا الخميس المقبل برئاسة عبد الإله بن كيران..وها شنو غادي يناقشوا | بوليتيك

حكومة تصريف الأعمال تعقد إجتماعا الخميس المقبل برئاسة عبد الإله بن كيران..وها شنو غادي يناقشوا

خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة | حوادث و حقوق

خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة

بالفيديو | بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة بالعار | بوليتيك

بالفيديو | بلا حدود تستنكر طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة واصفة الخطوة ''بالعار ''

فضيحة..إستنكار دولي واسع بعد طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة عبر الشاحنات نحو النيجر | بوليتيك

فضيحة..إستنكار دولي واسع بعد طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة عبر الشاحنات نحو النيجر

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 18:07 عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتز حي المسيرة بمنطقة أبي الجعد ضواحي مدينة خريبكة، حوالي الساعة الثالثة والنصف من يومه السبت على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده الرابع، أقدم على قتل والده المسن وزوجة شقيقه داخل منزل العائلة.

"شوف تيفي"



اهتز حي المسيرة بمنطقة أبي الجعد ضواحي مدينة خريبكة، حوالي الساعة الثالثة والنصف من يومه السبت على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده الرابع، أقدم على قتل والده المسن وزوجة شقيقه داخل منزل العائلة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن جريمة القتل العمد هذه، ارتكبها المعني بالأمر البالغ من العمر 44 سنة، في حق والده البالغ قيد حياته 80 سنة، وزوجة شقيقه البالغة من العمر 29 سنة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعطيات الأولى للجريمة تشير إلى أن سبب وقوعها يعود إلى مشاكل عائلية، دفعت بالجاني إلى ارتكاب جريمته البشعة ، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خريبكة حي المسيرة الزوجة العائلة الجريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة

خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء

خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة | حوادث و حقوق

خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة

عاجل.. الرصاص يلعلع بتطوان..وها كيفاش طلق شرطي الرصاص باش يوقف مشرمل هاز جنوية | حوادث و حقوق

عاجل.. الرصاص يلعلع بتطوان..وها كيفاش طلق شرطي الرصاص باش يوقف مشرمل هاز جنوية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | شاهد بنات المدرب المغربي بادو الزاكي وما قالوه عنه في حوار سابق | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

بالفيديو | شاهد بنات المدرب المغربي بادو الزاكي وما قالوه عنه في حوار سابق

الجميلة الحسناء صديقة كريستيانو رونالدو و أكلة البابوش بمراكش ! | قنوات أخرى

الجميلة الحسناء صديقة كريستيانو رونالدو و أكلة البابوش بمراكش !

بالفيديو | بعد الوقفة التضامنية ، محبو سعد المجرد في زيارة لمؤسسة لالة حسناء للأطفال بالدار البيضاء ! | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد الوقفة التضامنية ، محبو سعد المجرد في زيارة لمؤسسة لالة حسناء للأطفال بالدار البيضاء !

لقطة طريفة لحميد القصري يتحدث عن الحب و الزواج في برنامج تغريدة | قنوات أخرى

لقطة طريفة لحميد القصري يتحدث عن الحب و الزواج في برنامج تغريدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عصابة إجرامية خطيرة تروع الرباط سلا وتمارة

مثير وبالفيديو.. ها شنو وقع للجزائرية زاهية الدهار المتورطة في قضية سعد المجرد | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. ها شنو وقع للجزائرية زاهية الدهار المتورطة في قضية سعد المجرد

خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..سيارتين من نوع كولف تحملان نفس لوحة الترقيم تستنفران الأجهزة الأمنية بالبيضاء

بوادر انفراج في قضية توقيف محمد الريفي | ثقافة و فنون

بوادر انفراج في قضية توقيف محمد الريفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.