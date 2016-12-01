عاجل.. يا ربي السلامة: شخص يقتل والده المسن وزوجة شقيقه ضواحي خريبكة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتز حي المسيرة بمنطقة أبي الجعد ضواحي مدينة خريبكة، حوالي الساعة الثالثة والنصف من يومه السبت على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده الرابع، أقدم على قتل والده المسن وزوجة شقيقه داخل منزل العائلة.

"شوف تيفي"





اهتز حي المسيرة بمنطقة أبي الجعد ضواحي مدينة خريبكة، حوالي الساعة الثالثة والنصف من يومه السبت على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده الرابع، أقدم على قتل والده المسن وزوجة شقيقه داخل منزل العائلة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن جريمة القتل العمد هذه، ارتكبها المعني بالأمر البالغ من العمر 44 سنة، في حق والده البالغ قيد حياته 80 سنة، وزوجة شقيقه البالغة من العمر 29 سنة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعطيات الأولى للجريمة تشير إلى أن سبب وقوعها يعود إلى مشاكل عائلية، دفعت بالجاني إلى ارتكاب جريمته البشعة ، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله.