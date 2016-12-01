حكومة تصريف الأعمال تعقد إجتماعا الخميس المقبل برئاسة عبد الإله بن كيران..وها شنو غادي يناقشوا ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الإله بن كيران والمقررة يوم الخميس 15 دجنبر المقبل.

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على نسخة من جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الإله بن كيران والمقررة يوم الخميس 15 دجنبر المقبل.

وحسب ذات الوثيقة، أخبر الأمين العام للحكومة الوزراء، بموعد عقد الإجتماع الحكومي الخميس المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وإستنادا لذات الوثيقة، سيناقش المجلس الحكومي، مشروع مرسوم رقم 2-16-1010 بفتح الإعتمادات المالية اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.

كما يناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم آخر رقم 2-16-1011 بإستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأفادت ذات الوثيقة، فمشاريع المراسيم المنتظر مناقشتها والمصادقة عليها، سيقدمها وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد.