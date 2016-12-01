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خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 17:40 خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة | حوادث و حقوق
خطير.. حضيو راسكم:سقوط أحجار بالطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة
أفادت المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم شفشاون، اليوم السبت، بأن الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة انقطعت على مستوى النقطة الكيلوميترية 174، الرابطة بين منطقتي

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم شفشاون، اليوم السبت، بأن الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة انقطعت على مستوى النقطة الكيلوميترية 174، الرابطة بين منطقتي أمتار والجبهة بسبب سقوط الأحجار.

وأوضح المصدر أن هطول أمطار غزيرة تسبب في انهيار أحجار على الطريق، مما أدى الى قطعها في وجه حركة السير أمس الجمعة، مشيرا إلى أن مصالح المديرية قررت تحويل الطريق عبر مقطع طرقي محلي لتسهيل عملية عبور العربات من مختلف الاحجام.

وأكد المصدر أن الجهود متواصلة لحد الآن لإزالة الأحجار المتراكمة على الطريق وصيانة هذه الأخيرة لفتحها أمام حركة السير ومستعملي هذا المقطع الطرقي الهام.

 

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المغرب شوف تيفي المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز تطوان الحسيمة

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