فضيحة..إستنكار دولي واسع بعد طرد الجزائر للمهاجرين الأفارقة عبر الشاحنات نحو النيجر ﻿

أعربت المنظمات الحقوقية الدولية عن إستنكارها وتنديدها لخطوة الجزائر بطرد المهاجرين الأفارقة من بلادها، عبر نقلهم نحو النيجر في الشاحنات، في حين يعيش الباقون بالمدن الجزائرية أوضاعا غير إنسانية

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أعربت المنظمات الحقوقية الدولية عن إستنكارها وتنديدها لخطوة الجزائر بطرد المهاجرين الأفارقة من بلادها، عبر نقلهم نحو النيجر في الشاحنات، في حين يعيش الباقون بالمدن الجزائرية أوضاعا غير إنسانية وحاطة للكرامة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وكشفت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين وحقوقيين أمس الجمعة 9 دجنبر، أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل مئات المهاجرين من غرب أفريقيا إلى النيجر هذا الأسبوع بواسطة الشاحنات.

ووفقا لذات الوكالة وعلى مدى اليومين الماضيين وصل ألف مهاجر في قافلة من حوالي 50 شاحنة إلى أجاديز وسط النيجر، وهي بلدة صحراوية يدفع فيها المهاجرون من أرجاء غرب أفريقيا أموالا لمهربين، لنقلهم في الرحلة الشاقة شمالا عبر الصحراء الأفريقية، وفقا لمسؤولين في أجاديز والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".

من جهة تناقلت مواقع إعلامية غربية الحدث اللاإنساني، للحكومة الجزائرية، حيث خصصت تقارير مطولة نقلا عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر جوسيبي لوبريتي الذي أكد " وجود حوالي ألف مهاجر إفريقي منهم 271 من النيجر والباقون من دول في غرب أفريقيا وبالتحديد مالي وغينيا كوناكري".

وأضاف لوبريتي إن المنظمة الدولية للهجرة، التي لها مركز احتجاز في "أجاديز" يقدم المأوى والغذاء لمهاجرين من أرجاء المنطقة- لا تشارك بشكل مباشر في أحدث عملية ترحيل لأن السلطات في الجزائر أو النيجر لم تتصل بها لطلب المساعدة.

ووفقاً لتقرير لهيومن رايتس ووتش نشر اليوم الجمعة فإن أكثر من 1400 مهاجر جرى ترحيلهم قسرا من الجزائر هذا الشهر، وأعتقل الكثيرون منهم في العاصمة الجزائرية وأعيدوا في حافلات إلى أجاديز على بعد أكثر من 2600 كيلومتر جنوباً.

وإستنادا لذات المصادر، يعيش المهاجرون المختبئون في ضواحي وغابات المدن الجزائرية خوفا من الإعتداء والإعتقال والترحيل، أوضاعا جد مزرية، خاصة مع الإنخفاض الملحوظ في درجة الحرارة، وغياب مبادرات لجمعيات المجتمع المدني لحماية المهاجرين بفعل القرار الرسمي للحكومة الجزائرية الرافض أصلا للأفارقة.