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علاش بنكيران مابغاش يعلن على الحكومة ديالو وهي واجدة عندو..ماذا ينتظر ؟

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 16:13 علاش بنكيران مابغاش يعلن على الحكومة ديالو وهي واجدة عندو..ماذا ينتظر ؟ | بوليتيك
علاش بنكيران مابغاش يعلن على الحكومة ديالو وهي واجدة عندو..ماذا ينتظر ؟
كل شيء في هذا البلد قابل للتصديق والتعليق، وحتى التصفيق إذا ما كان العرض جيدا.. لكن هل يستحق رئيس الحكومة المعين، عن عرضه الأخير ''غير المكتمل'' بعنوان ''الحكومة والبلوكاج'' التصفيق؟
شوف  تيفي
 
كل شيء في هذا البلد قابل للتصديق والتعليق، وحتى التصفيق إذا ما كان العرض جيدا.. لكن هل يستحق رئيس الحكومة المعين، عن عرضه الأخير "غير المكتمل" بعنوان "الحكومة والبلوكاج" التصفيق؟
 
قد يبدو الأمر، كما لو أن هناك تماسيح استوائية وعفاريت من جزيرة "الواق واق" تقف أمام بن كيران حتى لا يُشكل حكومته التي طال انتظارها.. على الأقل، هذا ما يتم الترويج له عن عمد من طرف الكتائب والألوية المبرمجة على نفاذ أفكار الزعيم في أذهان الناس.. لكن للأسف هذا ما يؤمن به أتباع بنكيران والمتعاطفين والبيجيديين عموما. وهم كما بنكيران نفسه، يروجون للخطاب القائل "طلقونا نخدمو.. وآراك للفراجة".
 
لقد تحولت الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم إلى فرجة حقيقية.. أصبحت مع كل يوم تأخير عن تشكيل الحكومة، فرجة مملة.. حتى أن الناس، وبالأحرى المتتبعين، تخلصوا تدريجيا من مُسلمة حزب الحمامة كطرف أساسي في تكريس "البلوكاج السياسي".
 
اليوم هناك واقع حي، يعتمد على لغة الأرقام.. وحده الكفيل بتحميل مسؤولية الأزمة السياسية لعمر أو زيد، أو فلان وعلان.. إذ ما معنى أن يتحلق شباط وبنعبد الله ولشكر حول بنكيران، واضعين أيديهم في يده من أجل "يطلقونا للفراجة"، وهم هنا يشكلون أغلبية تخول لهم تشكيل الحكومة، وبنكيران ما يزال ينتظر بأنفاس المحتضر، قبول مشاركة الأحرار. أليس هذا انتقال من "البوكاج السياسي" إلى "العبث السياسي".
 
لقد أكد حزب الاستقلال مشاركته في الحكومة منذ اليوم الأول، وكرس بنعبد الله تشبثه بالبيجيدي، وقال لشكر إن حزبه تشاور مع بنكيران ومنحه ضمانات بتيسير تشكيل الحكومة، والأكثر من ذلك، صرح بن كيران بـ"العلالي" أنه ضمن حزبين، ولا ينتظر إلا حزبا واحدا بعشرين مقعدا، في إشارة إلى حزب الوردة الذي يضم نفس عدد المقاعد.. لكن هاهو حزب الاتحاد الاشتراكي قد انظم إلى أحزاب "المصباح والميزان والكتاب".. فماذا ينتظر بن كيران الآن؟ وبصيغة أخرى، من يتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة، تبدو على الورق  والواقع معا قابلة للتشكيل؟ أليس بنكيران نفسه؟.
 
إن انتظار رئيس الحكومة المعين لحزب التجمع الوطني للأحرار بذريعة تنويع الأحزاب داخل حكومته، حق مشروع، لكن يقول المثل السي بنكيران "للي بغا يبوسك كيشوف فمك في الظلمة".. و باش تفهمها ديريكت، خاصك تعرف أن "لمحلوبة حليب والمعصورة دم".. وبالتالي، ماذا تنتظر لتشكيل حكومتك وقد اكتمل نصابها...؟
يالله طرقنا للفراجة.  
  
 
 
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بن كيران شباط بنعبد الله لشكر الحكومة البيجيدي البلوكاج

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