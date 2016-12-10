خطير : برلماني عن إقليم أشتوكة يدعو الساكنة للإحتجاج بعد تطبيق ''المشرملين'' لشريعة الغاب بالشوارع ﻿

دعا البرلماني ورئيس جماعة بلفاع الحسين أزوكاغ بإقليم اشتوكة أيت باها، ساكنة المنطقة والإطارات الحقوقية والجمعوية إلى الإحتجاج ضد تردي الأوضاع الأمنية بالإقليم بعد إحتلال جحافل من ''المشرملين''

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دعا البرلماني ورئيس جماعة بلفاع الحسين أزوكاغ بإقليم اشتوكة أيت باها، ساكنة المنطقة والإطارات الحقوقية والجمعوية إلى الإحتجاج ضد تردي الأوضاع الأمنية بالإقليم بعد إحتلال جحافل من "المشرملين" للضغط على السلطات الأمنية للقيام بواجبها.

وكشف الحسين أزوكاغ في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، عن "غزو جحافل وكواسر المشرملين والجانحين وعصابات مدججة بكل أنواع الأسلحة، شوارع ودواوير الإقليم واحتلتها كاملة، وبدأت تطبق شريعة الغاب، دون اية مقاومة تذكر من الأحهزة الأمنية المؤتمنة على حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمواطنات،وأصبح عدد الضحايا من كلا الجنسين في ارتفاع متصاعد، في حرب غير متكافئة" .

وتابع البرلماني في وصف الإنفلات الأمني المتزايد بالإقليم، عبر ذات التدوينة، "أننا بدورنا سنستعرض قوتنا وقدراتنا في احتلال الشوارع والطريق الوطنية، وأمام مقرات الإدارات الأمنية، للتنديد بهذا الانفلات وتحرير قرانا من قبضة قطاع الطرق ،وإخراج كل الأجهزة الأمنية وعتادها(٠٠٠)، التي ستأتي لحراستنا، والحرص على عدم انفلات مظاهراتنا، وبعدها سنطالبهم بدورنا أن كل هذا اللوجيستيك والعناصر السرية والعلنية هي التي يجب توجهيها ،استباقيا واحتياطيا،الى هده الماكينات المقاتلة، في أفق وضع سياسات عمومية ترنو الى تحقيق الحكامة والعدالة الأمنية".

وإختتم أزوكاغ تدوينته الجريئة بكون "الإحتجاج المزمع تنظيمه و تاريخ النزول الى الشارع سيكون بالاتفاق مع كل الهيئات والإطارات الجمعوية والسياسية."

وتأتي مبادرة البرلماني ورئيس الجماعة، في ظل نقاش موسع بين فاعلين سياسيين وجمعويين بجهة سوس ماسة خاصة في مدن اشتوكة وإنزكان والدشيرة والقليعة، بحث إمكانية مراسلة المسؤولين المركزيين للأمن الوطني والدرك الملكي للتدخل بعد فشل المقاربات الأمنية للمسؤولين المحليين خاصة بالضواحي.