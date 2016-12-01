العثماني : لا وجود لأزمة سياسية على أرض الواقع وهناك أمل لتشكيل الحكومة ﻿

نفى سعد الدين العثماني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وجود أزمة سياسية بعد تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا بوجود أمل كبير في تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، مقدما أمثلة لدول أخرى

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نفى سعد الدين العثماني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وجود أزمة سياسية بعد تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا بوجود أمل كبير في تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، مقدما أمثلة لدول أخرى كإسبانيا التي وصل بها مشكل الحكومة ل 9 أشهر.

وأفاد العثماني في كلمته بالمنتدى السياسي الوطني الثالث المنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية صباح اليوم السبت بمركز مولاي رشيد، بالمعمورة أن المشهد السياسي المغربي عرف "مسارا متموجا في الإصلاح الديمقراطي، ففي بعض المراحل يصل الى التقدم، وبعض المرات تكون مراحل تتميز بالتراجع".

وتابع العثماني حديثه للحاضرين في المنتدى الذي رفع كشعار له "أفاق تجربة الإصلاح في السياق المغربي الراهن"، حيث قام بشرح عميق لمصطلح التحكم حسب منهجية الحزب، والذي برز بشكل كبير وواضح في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، بحيث كانت هناك تراجعات نبهنا إليها في حزب العدالة والتنمية"، مؤكدا أن مصطلح التحكم لا يطلق على أي شيء، معبرا " لا نطلق التحكم هكذا من أجل التداول الإعلامي، لكن لابد أن نعمق في المصطلح، فهو يعني التحكم في القرار الإداري للوصول الى الأهداف السياسية"، حسب تعبير العثماني.





