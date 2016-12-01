العدل والإحسان تشارك إلى جانب الجمعيات الحقوقية في أربعينية الراحل "محسن فكري'' بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ﻿

دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بمدينة الدار البيضاء ساكنة المدينة إلى المشاركة ''القوية والمكثفة'' في الوقفة الشعبية التي دعت إلى تنظيمها العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية،

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دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بمدينة الدار البيضاء ساكنة المدينة إلى المشاركة "القوية والمكثفة" في الوقفة الشعبية التي دعت إلى تنظيمها العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، اليوم السبت 10 دجنبر 2016 بساحة الأمم المتحدة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وكشف مصدر مطلع من داخل جماعة "العدل والإحسان"، أن منتسبي الجماعة وأعضاءها سيشاركون في الشكل الإحتجاجي المنتظر تنظيمه لإحياء الذكرى الأربعينية لوفاة بائع السمك ''محسن فكري'' بساحة الأمم المتحدة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وأفاد بيان الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان"، أن الجماعة قررت المشاركة في الذكرى الأربعينية لوفاة محسن فكري تنديدا بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان خلال هذه السنة، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة.

وينتظر تنظيم وقفات إحتجاجية في جميع المدن المغربية، إحتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف ذكرى أربعينية سماك الحسيمة محسن فكري، الذي توفي بشاحنة للنفايات.