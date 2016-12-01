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فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 16:01 فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فتاة استدرجت أجنبيا لممارسة الجنس وقامت بسرقته بفاس..وهذه هي التفاصيل
تمكنت عناصر الشرطة لولاية فاس من إلقاء القبض على فتاة بالغة من العمر 21 سنة من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة بالعنف والتحريض على الفساد والسكر العلني اشتبه تورطها في قضية تتعلق بالسرقة والنشل

"شوف تيفي"


تمكنت عناصر الشرطة لولاية فاس من إلقاء القبض على فتاة بالغة من العمر 21 سنة من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة بالعنف والتحريض على الفساد والسكر العلني اشتبه تورطها في قضية تتعلق بالسرقة والنشل في حق طالب أجنبي بالمدينة والتي طالت هاتفه النقال.

وحسب مصدر"شوف تيفي" فإن المشتبه فيها قامت بتحريض الطالب علي الفساد بنية اقتراف عملية السرقة وقد وجد بحوزتها وقت إلقاء القبض عليها هاتف نقال موضوع السرقة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة.

 

 

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المغرب شوف تيفي الفساد ولاية فاس سوابق قضائية الفساد السكر العلني

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