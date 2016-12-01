بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جمعية مغربية تدخل على الخط في قضية المهاجر المغربي الذي أضرم النار في جسده بإسبانيا ﻿

علمت ''شوف تيفي''أن الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان، أرسلت برقية إلى سفير المغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد، طالبت من خلالها بالكشف عن ظروف وملابسات إقدام مواطن مغربي على إضرام النار في جسده.

"شوف تيفي"





علمت "شوف تيفي"أن الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان، أرسلت برقية إلى سفير المغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد، طالبت من خلالها بالكشف عن ظروف وملابسات إقدام مواطن مغربي على إضرام النار في جسده.



وطالبت الجمعية المذكورة السفارة المغربية بالوقوف إلى جانب هذا المهاجر المغربي المدعو " مصطفى.ي" ومد يد المساعدة إليه، خاصة أنه وجد نفسه وحيدا بعد أن قررت السلطات الإسبانية تجريده من أوراق الإقامة.

وأوضحت الجمعية، بأنها قررت كذلك إرسال محاميها الخاص إلى السفارة المغربية بإسبانيا من أجل فتح النقاش بخصوص الأسباب وحيثيات قيام المهاجر المغربي بإضرام النار في جسده.

تجدر الإشارة إلى أن مهاجرا مغربيا، يبلغ من العمر 50 عاما، قام الأربعاء الماضي ، بإضرام النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد، نتيجة شعوره بـ"الحكرة" وعدم قيام السفير المغربي بحل مشاكله مع السلطات الإسبانية.