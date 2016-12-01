مثير..شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند سيدة كتخدم ''كْرابة'' في كازا ﻿

تمكنت مصالح الأمن بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، أول أمس الخميس، من توقيف مبحوث عنها مشتبه في ترويجها للمشروبات الكحولية المهربة، وحجز كميات من نفس المادة المحظورة بحوزتها.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الأمن بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، أول أمس الخميس، من توقيف مبحوث عنها مشتبه في ترويجها للمشروبات الكحولية المهربة، وحجز كميات من نفس المادة المحظورة بحوزتها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فقد أسفرت عملية مداهمة مسكنها، المتواجد بحي المشروع الحي المحمدي، عن حجز 114 قنينة من النبيذ الأحمر و 59 قنينة من ماء الحياة معدة للترويج، إضافة إلى مبلغ 100 درهما حجزت لفائدة البحث.

وأوضح المصدر ذاته بأن الموقوفة البالغة من العمر 30 سنة، والتي تبين على أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج الخمور بدون رخصة، تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تقديمها أمام العدالة.