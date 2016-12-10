صور جديدة وعفوية للملك داخل محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بدون برتوكول بنيجيريا ﻿

"شوف تيفي"
ظهرت صور جديدة وعفوية للملك محمد السادس، خلال تواجده بأحد المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس الجاهزة والموجودة في أحد المدن النيجيرية.
وظهر الملك في هذه الصورة، وهو في كامل أناقته،بتواضع تام وبدون بروتوكول، يقوم بجولة داخل هذا المحل لاختيار واقتناء الملابس و إلى جانبه مجموعة من المواطنين النيجيريين.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يصل الملك محمد السادس، اليوم السبت، إلى أرض الوطن قادما من نيجيريا التي حل بها الأسبوع الماضي.
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