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محامي سعد المجرد: القضية ستحسم الأسبوع المقبل..وها كيفاش

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 15:13 محامي سعد المجرد: القضية ستحسم الأسبوع المقبل..وها كيفاش | ثقافة و فنون
محامي سعد المجرد: القضية ستحسم الأسبوع المقبل..وها كيفاش
كشف إبراهيم الراشيدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد، المتهم في قضية اغتصاب أن هيئة دفاع المغني تقدمت سابقا بطلب إطلاق سراح المجرد والذي يتطلب إجراءات قانونية ومسطرية ستأخذ مجراها العادي،ومن

"شوف تيفي"


كشف إبراهيم الراشيدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد، المتهم في قضية اغتصاب أن هيئة دفاع المغني تقدمت سابقا بطلب إطلاق سراح المجرد والذي يتطلب إجراءات قانونية ومسطرية ستأخذ مجراها العادي،ومن المنتظر أن تنتهي في غضون الأسبوع المقبل.

وحسب يومية اخبار اليوم فإن إبراهيم الراشيدي، شدد على أن هيئة الدفاع طلبت مجددا من قاضي التحقيق الفرنسي التعجيل بالمواجهة بين موكله والفتاة الفرنسية، نافيا معظم الأخبار التي تنشر، داعيا في الآن نفسه إلى احترام قدسية المهنة والتحري من صحة الأخبار قبل نشرها.
وعن جديد التحقيق في قضية المجرد مع الفتاة الأمريكية، التي اتهمته سنة 2010 باغتصابها أكد إبراهيم الراشيدي في تصريح لليومية المذكورة، أن محامي الفتاة الامريكية"رفعت حرب" أبلغه بأن النيابة العامة الأمريكية تنازلت عن متابعة المجرد بتهمة اغتصاب الفتاة الأمريكية، مؤكدا له أن هذه القضية في طريقها إلى الانتهاء ومن شأنها التأثير إيجابيا على سير القضية بفرنسا.للإشارة فشوف تيفي كانت سباقة إلى تأكيد هذا الخبر في بحر الأسبوع الجاري قبل أن يؤكده المحامي الراشيدي لليومية المذكورة

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد التحقيق إبراهيم الراشيدي الفتاة الأمريكية

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